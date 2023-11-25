Edirne Keşan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Edirne Keşan’da düzenlenen programla kutlandı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde başlayan programa Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Part Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, SP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Köseler, İlçe Milli Eğitim Müdür İlhan Saz ile daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, 1 erkek 1 kız öğrenci ile birlikte Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunu gerçekleştirdi.

Çelenk sunumun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nı okunması ile buradaki tören sona erdi.

SELİM SESLER VE KONFERANS SALONU’NDAKİ PROGRAM

24 Kasım Öğretmenler Günü saat 11.00’de Keşan Belediyesi Selim Sesler ve Konferans Salonu’ndaki program ile devam etti.

Buradaki programa Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Başsavcı Vekili Hasan Sami Erdoğan, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan, AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural, daire amirleri öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, gelen kutlama mesajları okundu.

Daha sonra aday öğretmenler adına konuşan Hatice Rümeysa Safa tüm katılımcılara günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirdi.

Safa’dan sonra emekli öğretmenler adına konuşma yapan emekli Tarih Öğretmeni Hatice Işıklar ise öğrencilerine son kez seslenerek, “Sevgili öğrenciler sizleri eğitim sürecinin en önemli paydaşlarısınız. Öğretmenlerimizin size sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek, geleceğinizi şekillendirmek için öğretmenlerinizin rehberliği size yol gösterirken sizde azim, çalışma ve özveriyle hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla öğretmenlerimizin öğütlerini dikkate almalı, değerlerini içselleştirmelisiniz” diye konuştu.

Işıklar’dan sonra da Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Saz’ın ardından aday öğretmenler; Buse Kurada, Büşra Aplak, Dilek Başaran, Handan Palabıyık, Hatice Rümeysa Safa, Kevser Büyükokuroğlu, Meryem Sağlam, Nazlı Şenli, Nilgün Aydın, Nilüfer Veziran, Nurdem Coşkun, Özgül Şahinarslan, Semiha Sıla Karadayı ve Sevdenur Yıldız Kurt Öğretmenlik Andı’nı okudu.

Daha sonra öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takım edildi.

İlkokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında 1.Olan Keşan Anafartalar İlkokulu öğrencisi Derin Gürel, 2.olan Keşan Raşit Efendi İlkokulu öğrencisi Feyzanur Deniz ve 3.olan Keşan Abdul Şavur İlkokulu öğrencisi Astın Aktar’a ödülleri Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz;

Ortaokullar arasında düzenlenen şiir yarışmasında 1.olan Süleyman Paşa İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Betül Meryem Tat, 2.olan Yekta Baydar Ortaokul öğrencisi Gülce Güler ve 3.olan Ahmet Yenice Ortaokul öğrencisi Hivda Çiftçi’ye ödülleri Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ;

Ortaöğretim Kurumları arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında 1.olan Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencisi Duru Uğurlu, 2.olan Keşan Ticaret ve Sanayi Odası MTLA öğrencisi Dila Üstüntürk ve 3. olan Keşan Lisesi öğrencisi Muhammed Yasir’e de ödülleri Keşan Başsavcı Vekili Hasan Sami Erdoğan tarafından takdim edildi.

Ödül töreninden sonra emekli olan; Zehra Duman, Hasan Engin, Günay Kahraman, Ürküye Kahraman, Mehmet Emin Tavşankoru, Özden Şengün, Abdi Turan, Ahmet Uğur Parmaksız, Ersin Günsal, Aysu Doğan Arıkan, Necdet Şen, Bülent Uğur, İlknur Filiz , Ayşe Engin, Hatice Işıklar, Safiye Özbağ, Mustafa Onar, Musa Lodos, Samet Baki Sözbir, Yasemin Kocabaş Varol, Sadi Uz, Fatih Pınar, Recep Düvenci, Halakan ÇapacI, Ayşe Öz, Nılgün, Şehnaz Çakırcılı,Mustafa Yıldız, Arzu Yalınateş’e Hizmet Şeref Belgeleri Kaymakam Cemalettin Yılmaz tarafından takdim edildi.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 24 Kasım Oratoryosu ve Öğretmenler Marşı’nın okunması ile tören sona erdi.