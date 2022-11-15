Edirne Keşan'da '100 Yılın İndirimleri' başlıyor

Keşan Belediyesi, Keşan TSO, Keşan TB ve tüm esnaf odalarının organize ettiği Keşan’da 100 Yılın İndirimi etkinliği, Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Birçok etkinliğin düzenleneceği indirim günleri sırasında bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılarak stantlar kurulacakErdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası, esnaf odaları ve kamu kurumlarının işbirliği ile 18-19-20 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan “100 Yılın İndirimleri” etkinliğinin basın lansmanı gerçekleştirildi.

Kunduracılar Çarşısı’ndaki saat kulesinin önünde hazırlanan platformda yapılan lansmanın açılışın konuşan Keşan Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Hasan Kocaman, etkinliğe tüm Keşan halkını davet etti. Başkan Kocaman; 18-19-20 Kasım’da yapılacak olan Keşan Kurtuluş Etkinlikleri adı altındaki çalışmalarda Keşan Ticaret Odası, borsa ve diğer oda başkanlarımızın ortak çalışmasıyla yapılan bu çalışmayı tüm bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Orhun da, etkinlik kapsamında tüm esnafların eş zamanlı olarak 3 gün boyunca indirime girmesi, çocuk etkinlikleri, bando dinletileri, yüz boyama, halk dansları toplulukları, tavla turnuvası, Gençlik ve Spor Merkezi akıl ve zeka oyunları faaliyetleri, resim ve sanat sergileri, sokak müzikleri gibi bir çok alanda etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Katip Üyesi Sadık Gamsız ise, Keşan'da Ticaret Borsası, Belediye, Esnaf Odaları ile iş birliği içerisinde olarak yaklaşık 1 aydır 100. Yıla yakışır 100 Yılın İndirimleri etkinliğine hazırlandıklarını kaydederek, daha öncesinde Kurtuluş Caddesi’nde düzenlenen indirim günlerini bu yıl Kunduracılar Caddesi, Artı Çarşı, Kurtuluş Caddesi, Namazgâh Sokak, Borsa Sokak, Bakırcılar Sokak ve Hal Geçidi Sokak’larına yayma kararı aldıklarını söyledi.

Gamsız,hediyelik eşyadan, mobilyaya, gıdadan, tekstile, beyaz eşyadan, halıya, bilgisayardan, elektronik eşyaya ve birçok üründe geçerli olmak üzere 3 gün boyunca 100 Yılın İndirimleri, Keşan’da başlayacağını ve etkinlikler kapsamında trafiğe kapalı olacak olan cadde ve sokaklarda açılacak stantlarda 30’un üzerinde kurum ve kuruluşlar ile üye kooperatiflerin, özel işletmelerin ve yöresel ürün pazarlarının stant açarak yer alacağını belirtti.

“18 KASIM CUMA GÜNÜ KURTULUŞ CADDESİ’NDE KORTEJ OLUŞTURULACAK”

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orkun Özkaya ise, Keşan’n Kurtuluşu'nun 100. Yılına yakışır şekilde pandemi sonrası üzerimizde bulunan ekonomik etkilerini bir nebzede olsa hafifletecek, indirim etkinliklerini düzenleyerek üyelere, yerel işletmlere ve vatandaşlara katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Lansman töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı da, etkinliğin içeriği kapsamında ttüm esnaflarımızın eş zamanlı olarak 3 gün boyunca indirime girerek alışveriş festivaline destek vermelerini isterken, "3 gün boyunca çocuk etkinlikleri, bando dinletileri, yüz boyama, halk dansları toplulukları, tavla turnuvası, gençlik spor merkezi akıl ve zekâ oyunları faaliyetleri, resim ve sanat sergileri, sokak müzikleri gibi birçok alanda etkinlikler de düzenleyeceğiz. Keşan’ımızın Kurtuluş Bayramı kutlu olsun. Tüm hemşerilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Alışveriş festivalimiz huzur ve bereketli geçsin. Katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.