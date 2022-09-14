Edirne Keşan'a Tarihi Kentler'den 'uygulama' ödülü

Edirne'de Keşan Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından 21’incisi düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda, Kent Müzesi Restorasyon Uygulama Projesi ile “Uygulama Ödülleri” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasının sonuçlarının belli olduğunu açıkladı.

Yarışmaya bu yıl 34 üye belediye toplam 67 projeyle katıldığını belirterek, Keşan Belediyesi olarak Kent Müzesi Restorasyon Uygulama Projemiz ile katılım sağladıklarını duyuran Aslı Avcı, uygulama ödülleri kategorisinde ödül almaya hak kazandıklarını söyledi.

2001 yılından bu yana düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması'nın TKB üyesi belediyelerin ‘kimlikli kent’ kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekanlarının geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıların restore edilerek yeniden işlevlendirilmesini ve yaşayan, canlı odaklara, kamusal alanlara dönüştürülmesini teşvik ettiğini ifade eden Avcı, "Tek yapı ölçeğinde onarımlar ile sokak, çarşı, mahalle gibi çok boyutlu yürütülen kentsel mirası koruma çalışmaları bu yarışma sayesinde tanıtılıyor, düzenlenen ödül töreniyle projeler sergileniyor ve ilgili kesimlerle paylaşılıyor. Ödül töreni Eylül sonunda İstanbul’da yapılacak olan TKB Meclis Toplantısında düzenlenecek" diye konuştu.