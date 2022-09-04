Edirne Kapıkule'deki su baskının ardından temizlik sürüyor

Edirne Valiliği Edirne’de ve Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yaşanan su baskınları ile ilgili bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Edirne Valiliği, il genelinde yaşanan su baskınlarıyla ilgili basın açıklaması yaptı.

Edirne'de 2 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış dolayısıyla merkez ilçede Kapıkule Gümrük Sahası ve bir iş yeri, Süloğlu ilçesinde ise Yağcılı ve Domurcalı köylerimizde 1'er ev olmak üzere toplam 4 ihbar 112 Acil Çağrı Merkezi'nce alındığını duyuran Valilik, ihbarlarla ilgili olarak hızlı bir şekilde harekete geçildiğini kaydetti.

Süloğlu ilçesinde 2 ihbara yönelik Süloğlu İtfaiyesi ve AFAD Arama Kurtarma Ekipleri sevk edilirken, Kapıkule Gümrük Sahasında yaşanan su baskını ile ilgili olarak Edirne İl Özel İdaresi, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, Edirne Belediyesi İtfaiyesi, Jandarma ve UMKE ekipleri tarafından, 3 adet iş makinası, 5 adet itfaiye aracı, 6 adet vidanjör, 3 adet arama kurtarma aracı, 86 personel ile olaya müdahale edildiğini duyurdu.

Kapıkule Gümrük Sahasındaki su baskınıyla ilgili olarak sahadaki suyun tahliye çalışmaları ekiplerce hızlı bir şekilde yapıldığının vurgulandığı açıklamada, Kapıkule Gümrük Sahasında yapılan çalışmalar neticesinde giriş tarafında işlemler yapılmaya başlanmış olup, gümrük çıkış sahası tarafında temizlik ve su tahliyesi işlemlerinin hızlı şekilde devam ettiği kaydedildi.