Edirne Jandarması’ndan Küküler Gölünde kaçak avcılığa denetim

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Küküler Gölünde kaçak avcılığa karşı denetim gerçekleştirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Küküler Gölünde yasak avcılığa karşı ve çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Asayiş devriye ekipleri ile müşterek yapılan çalışmalarda, Süloğlu ilçesi Küküler Gölünde yasak avcılığın önlenmesine yönelik barınaklar ve avcı gümelerinin denetimi ve kontrolü yapıldı.