Edirne Jandarması'ndan yasak avcılık operasyonu!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi olan Osmanlı Baraj Gölü'nde yasak avcılıkla mücadeleye ve çevrenin, doğanın ve hayvanların korunmasına kararlılıkla devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesi Osmanlı Gölü'nde yasak avcılığın önlenmesine yönelik ortak bir operasyon düzenledi.

Operasyonda, barınaklar ve avcı gümelerinin denetim ve kontrolleri yapıldı.