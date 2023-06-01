Edirne Jandarması'ndan uyuşturucu operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde operasyonlarına ara vermeden hızla devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE(İGFA) - Edirne İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda 2 bin 200 gram skunk, 150 gram toz esrar, 3 kök skunk bitkisi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 28 bin 650 Türk Lirası ve 3 adet hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.