Edirne Jandarması'ndan servis güvenliği eğitimi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, geleceğin teminatı ilköğretim okulu öğrencilerine servis güvenliği eğitimi verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarmaları, sorumluluk bölgesinde bulunan ilköğretim okullarına giderek öğrencilere servise binme-inme, servis içerisindeki tutum ve davranışlar ile emniyet kemeri kullanılması konusunda bilgilendirme eğitimi verdi.

Eğitimde, öğrencilere servise binerken ve inerken dikkat etmeleri gereken hususlar, servis içerisinde uyulması gereken kurallar ve emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Eğitimde ayrıca, öğrencilere servis kazalarının önlenmesine yönelik tavsiyelerde bulunuldu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarının engellenerek can ve mal kaybının önlenmesi ve güvenli bir trafik akışının sağlanmasına yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.