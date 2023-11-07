Edirne Jandarması'ndan itfaiye personeline trafik eğitimi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, itfaiye personelini trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Edirne İl Jandarma Komutanlığı Keşan Trafik Jandarması Timleri tarafından Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli personellere trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde, geçiş üstünlüğü, geçiş hakkı, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları, trafik kazaları, park ve park etme kuralları ve alkollü araç kullanımı gibi konular ele alındı.