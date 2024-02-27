Edirne Jandarması'ndan hizmet içi eğitim

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Trafik Jandarması, Keşan-Enez karayolunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetinde bulundu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını engellemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Keşan Trafik Jandarması Timleri, kurum içi personellerine yönelik eğitim faaliyetleri düzenledi.

Enez Trafik Jandarması Timleri personellerine, Keşan-Enez ili yolu üzerinde MEDAR MTS Radar cihazı kurulumu, kullanımı ve güvenli sürüş konularında eğitim ve bilgilendirme verildi.

Eğitimde, radar cihazının teknik özellikleri, kurulum aşamaları, çalışma prensipleri ve hatalı kullanımdan kaynaklanabilecek sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.