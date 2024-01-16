Edirne Jandarması'ndan Gala'da denetimlere devam

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde bulunan Gala Gölü Milli Parkı'nda yasak avcılığa karşı ve çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Doğa ve Milli Parklar Koruma Müdürlüğü, Enez ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile müşterek olarak Enez ilçesi Gala Gölü Milli Parkı'nda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, göl içerisinde botla girilerek ve 3 farklı noktadan drone kamera ile yapılan kontrollerde göl çevresinde usulsüz kara avcılığı yapıldığı tespit edildi.

Enez ilçesinde usulsüz kara avcılığı yapan F.Ç. isimli şahıs yakalanarak hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem uygulandı.