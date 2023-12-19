Edirne Jandarması kaçak göçmenleri havadan yakalıyor!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hava destekli operasyonlarını sürdürürken, bir ayda bin 209 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, organizatör şahısların göçmenleri can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etme çabalarına karşı gerçekleştirilen faaliyetlerde önemli sonuçlar alındı.

Son bir ay içinde Edirne genelinde hava destekli devam eden faaliyetler neticesinde, 35 organizatör şahıs, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 27 araç ile bin 209 göçmen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Aynı zamanda, şüpheli 35 organizatör şahıs işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar yed-i emin otoparkına teslim edildi.