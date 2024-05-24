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Edirne Jandarması bir haftada 131 aranan kişiyi yakaladı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bir hafta içerisinde araması bulunan 131 kişi yakalandı
GÜNDEM 24.05.2024, 10:20
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bir hafta içerisinde araması bulunan 131 kişi yakalandı.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması amacıyla son bir hafta içerisinde 131 kişiyi yakaladı.
Jandarma ekipleri, aranan şahıslar hakkında yapılan istihbarat çalışmaları ve operasyonlar sonucunda son bir hafta içerisinde 131 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
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