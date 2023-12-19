Edirne Jandarması 600 kilogram kaçak midye ele geçirdi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, Doğa, Çevre ve Hayvanları Koruma Timi ile Asayiş Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde önemli bir kaçak av operasyonuna imza atıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Doğa Koruma denetimleri sırasında bir araçta yapılan kontrolde, (37) adet çuval içerisinde toplamda 600 kg kaçak kum midyesi ele geçirdi.

Kaçak avcılığın yarattığı çevresel etkiler ve doğal denge üzerindeki olumsuz etkiler göz önüne alındığında, ele geçirilen bu kaçak av malzemesi önemli bir operasyonun ürünü olarak değerlendirildi. Komutanlık olayla ilgili gerekli idari işlemleri başlatmak üzere aracın ve sürücüsünün belirlendiğini açıkladı.

Bu arada ele geçirilen kaçak kum midyeleri doğal yaşam alanına zarar vermeden bırakmak amacıyla Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.