Edirne Jandarması 2023’te 2 bin 785 kişiyi yakaladı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanmasına, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de jandarma ekipleri tarafından 2023 yılı içerisinde icra edilen faaliyetler kapsamına UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) üzerinden haklarında arama kararı bulunan 2 bin 785 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yakalanan şahısların arasında; kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, terör örgütü üyeliği gibi suçlardan arananlar yer aldı.