Edirne Jandarması 1 hafta içinde 37 kişiyi yakaladı

Edirne'de son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 37 kişinin yakalandığını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetleri kamuoyuyla paylaştı.

Alınan bilgilere göre çeşitli suçlardan aranan 8'i yabancı uyruklu şahıs olmak üzere toplam 14 şahıs ile askeri suçlardan aranan 15 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların gerekli yasal işlemler için adli makamlara sevk edildi.

Ekipler, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalarına vatandaşların da desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde sürdüreceklerini kaydetti.