Edirne-İstanbul hattının ilk ray kaynağı tamam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi’nde ilk ray kaynağını yaptı.EDİRNE (İGFFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrupa Birliği’nin Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında yapımı süren en büyük altyapı projesi olan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesimi’nde ilk ray kaynağını yaptı.

Düzenlenen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlandığında, Pekin’den Londra’ya uzanan güvenli ve kesintisiz bir demiryolu taşımacılığına imkan sağlayan Demir İpek Yolu’nun çok önemli bir bölümünün yüksek bir standarda ulaşacağını belirterek, "Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya düşecek” dedi.

Türkiye’nin stratejik değerinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, küresel lojistik bir süper güç olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

İlk ray kaynağını gerçekleştirilen demiryolu hattının; Asya ve Avrupa arasındaki kesintisiz ticarete destek olacağını, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini vurgulayan Karaismailoğlu, Avrupa Birliği'nin Türkiye-Avrupa Birliği mali iş birliği kapsamında yapımı süren en büyük altyapı projesi olduğuna dikkati çekerek, "Diğer kesimi oluşturan Halkalı-Çerkezköy bölümünün tamamını ise yurdumuzun dört bir yanında binlerce kilometre demir yolunun inşasında olduğu gibi milli bütçemizle inşa ediyoruz. Projemiz tamamlandığında, Halkalı-Kapıkule arasında 229 kilometrelik güzergahta çift hatlı, 200 kilometre saat hızında, yolcu ve yük taşımak mümkün olacak. Bulgaristan, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ ile İstanbul’u hızlı tren ağına bağlayacak proje hizmete açıldığında, Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresi 6 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecek” diye konuştu.

GÜVENLİ VE KONFORLU BİR ULAŞIM ALTYAPISI İNŞA ETMEYE DEVAM EDİYORUZ

Gelecek nesiller için tertemiz ve yaşanabilir bir gelecek anlamına gelen çevreyi koruduklarını, geliştirdiklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, diğer yandan da güvenli ve konforlu bir ulaşım altyapısı inşa etmeye devam ettiklerini söyledi.

İnşası devam eden ve sona yaklaşan hatlardan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Hattı’nın tamamlanması için faaliyetlerin gece-gündüz sürdüğünü dile getiren Karaismailoğlu,

“Bugün ilk kaynak töreni için bir araya geldiğimiz hattımızın devamı niteliğindeki Halkalı-Ispartakule-Çerkezköy Hattı ile Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Gaziantep, Ankara-İzmir, Karaman-Niğde Ulukışla, Aksaray-Ulukışla-Mersin-Yenice ve Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hatlarında da çalışmalara hızla devam ediyoruz. Ayrıca; iki uluslararası havalimanını birleştirecek Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı- Halkalı-Çatalca Hızlı Tren hattında da ihale Hazırlıklarımız devam ediyor. Kısaca söylemek gerekirse; toplam 5 bin 147 kilometre demiryolu hattını milletimizin hizmetine sunmak için 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle çalışmaktayız. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımızla gururla ortaya koyduğumuz hedefimiz; 2053 yılına kadar toplam 28 bin 500 kilometre demiryolu hat uzunluğuna ulaşmaktır. Ayrıca, yük taşımacılığında demiryollarının daha efektif kullanılabilmesi için 2029 yılına kadar Kapıkule–Ankara–Mersin arasındaki 1179 kilometrelik hattın 2030 yılına kadar da Ankara–Zengazur arasındaki 1097 kilometrelik hattın RO – LA taşımacılığı için planladık" diye konuştu.