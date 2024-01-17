Edirne İpsala’da kaçak içkilere el konuldu

Edirne'de kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Jandarma, 28 litre el yapımı rakı ve 9 şişe kaçak şarap ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kocahıdır köyünde bir evde arama yapıldı.

Arama sonucunda, 28 litre el yapımı rakı ve 9 şişe kaçak şarap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alındı.