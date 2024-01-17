Edirne İpsala’da Jandarma'dan farkındalık eğitimi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, özellikle maddi ve manevi kayıplarına neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan Siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri kapsamında; İpsala İlçesi Paşaköy ve Korucu köylerinde bulunan vatandaşlarımıza yönelik; siber farkındalık, güvenli internet kullanımı, tarım aleti dolandırıcılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti icra edildi.

Eğitimlerde; siber dolandırıcılığın tanımı, çeşitleri, mağduriyetlerin önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrıca, tarım aleti dolandırıcılığı, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ve güvenli internet kullanımı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Eğitim sonunda vatandaşlarımıza görsel içerikli broşür dağıtılarak, bilgilendirme çalışmaları sürdürüldü.