Edirne İpsala Ticaret Borsası'na yeniden talep

Edirne'de İpsala Ticaret Borsası Başkanı Necmi Sezer, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacak seçimler dolayısı ile yeniden adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - İpsala Ticaret Borsası üyelerinin katılımı ile basın toplantısı düzenleyen Başkan Necmi Sezer, yeni dönem için yeniden adaylığını açıkladı.

Toplantıda konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı ve İpsala Aliço Pehlivan Güreş Ağası Necmi Sezer, borsa olarak üyelerimizin istekleri talepleri ve sorunlarında her zaman yanlarında bulunarak, ilgili kurumlara ileterek hep çözüm odaklı olduklarını vurguladı.

Yeni dönemde 'beyaz' liste olarak genç, dinamik, tecrübeli, kadromuz ile elimizden gelenin en iyisini yapmak için hazır olduklarını belirten Sezer, "İpsala’mızı geliştirmek ve kalkındırmak için yeni dönem İpsala Ticaret Borsası Meclisine aday arkadaşlarım ile birlikte İpsala’mızı gerek bitkisel, gerek hayvansal üretimdeki sorunların çözümü için Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği Bakanlıklar düzeyinde yapılacak toplantılarda temsil etmeye seslerini duyurmak ve çözüm üretmek için yeni dönemde de İpsala Ticaret Borsası Meclisindeki göreve talibiz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.