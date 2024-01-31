Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Devecihan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı dün Devecihan Kültür Merkezinde Edirne Valisi Yunus Sezer Başkanlığında yapıldı.

Vali Sezer, ilde gerçekleştirilen projelere değindiği konuşmasında, “2023 yılı dördüncü dönemi sonunda,ilimiz genelinde 441 projenin 215 tanesi bitirilmiş, 145'i devam etmekte olup 73 proje ise ihale ve proje aşamasındadır. 8 proje ise tasfiye edilmiştir. Dönem sonu itibariyle en çok harcama 2 milyar 469 milyon TL ile ulaştırma-haberleşme, 1 milyar 225 milyon TL ile tarım sektöründe gerçekleşmiş, bunu 844 milyon TL ile diğer kamu hizmetleri (sosyal-iktisadi), 175 milyon TL ile eğitim, 167 milyon TL sağlık ve 102 milyon TL ile turizm sektörü izlemiştir.” dedi.

Toplantı ilgili kurum müdürlerinin sürdürülen projeler hakkında bilgiler vermesinin ardından son buldu.