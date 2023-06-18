Edirne İl Jandarma’dan tarihi eser operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 520 adet tarihi eser ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürüttüğü operasyonda büyük bir başarıya imza attı.

Roma ve Bizans dönemlerine ait 165 adet sikke, 122 adet metal obje, 216 adet taş obje, 9 adet yüzük, 4 adet haç ve 1 adet mızrak ucu olmak üzere toplam 520 adet tarihi eser ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınırken, tahkikat başlatıldı.