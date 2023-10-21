Edirne İl Jandarma'dan kadınlara farkındalık çalışması

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.Erdoğan DEMİR(EDİRNE İGFA)

Merkez ilçeye bağlı Büyükdöllük ve Korucu köylerine ziyaret gerçekleştirilerek Dünya Kadın Çiftçiler Günü kutlandı.

Ziyaretlerde, tarlalarının başında toprakla uğraşan kadınlara günün anlam ve önemine binaen karanfil hediye edildi. Ayrıca, aile içi şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme ile KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı doğrultusunda eğitim ve tanıtım faaliyeti icra edildi.

Kadın çiftçiler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, jandarmaya teşekkür ettiler.