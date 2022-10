Edirne İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, Enez Yolu'na dikkati çekti

Edirne İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, Keşan-Enez karayolunun adete kaza ve ölüm yolu olduğunu belirten yazılı açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Enez İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, yazılı basın açıklamasında turizm açısından Saros Körfezi'nin çok önemli bir duruma geldiğine vurgu yaparak, "İstanbul’dan Tekirdağ’dan Kırklareli’den Edirne’den Kocaeli’den yurdumuzun birçok yerinden vatandaşlarımız tatillerini geçirmek için Saros körfezine akın etmekte. Bu bölge Trakya’nın hatta İstanbul’un ikinci yaşam merkezi konumuna dönüştü. Saros sahillerinde yapılaşma her geçen gün artmakta. Şu an itibariyle bu sahillerde konut sayısı 30 binlerin çok üstünde ve her geçen gün de artmakta. Enez, Erikli, Yayla, Vakıf, Sultaniçe, Gülçavuş, Büyükevren, Karaincirli, Danışment, sahillerimize yüzbinlerce insanımız gelmekte, yaşam sürmekte. Hepsinin ulaşımının sağlandığı tek alternatif yol Enez Keşan karayoludur" dedi.

Söz konusu yolun dar, bozuk ve kör noktalarla dolu olduğuna dikkati çeken Kılıç, yolun Karayolları standartlarına da aykırı olduğunu iddia etti.

"Bu kadar yoğun trafiği taşımıyor, kilometrelerce kuyruklar oluşuyor" diyen Kılıç, "Bu yolda kaza ölüm adeta kol geziyor. Her yıl birçok kaza oluyor, canlarımız gidiyor. Ateş düştüğü yeri yakarmış kendimize konduramıyoruz ama unutmayalım ki o giden canlardan birileri bizlerin evlatları yakınları olabilir. Empati kuralım, bana ne demeyelim. Enez-Keşan karayolu sorunu uzun yıllardır konuşulmakta ama maalesef bugüne kadar bir arpa boyu yol alınmadı. Bölge halkımıza oy hesabı yapılarak her seçim öncesinde, her bütçe öncesinde vaadler verildi ama yerine getirilmedi. Yine bir genel seçimin arifesindeyiz yine aynı konuşmalarla avutulmak istemiyoruz. Sesimizin duyulmasını haklı talebimizin yerine getirilmesini istiyoruz. Artık kandırılmak aldatılmak istemiyoruz. Gelin birlik olalım gelin sesimizi yükseltelim, hepimiz taşın altına elimizi sokalım.Haklı talebimizin takipçisi olalım. Demokratik tepkimizi hep birlikte gösterelim" çağrısında bulundu.