Edirne Erikli sahilinde itfaiye skandalı!

Edirne'nin Keşan ilçesi Erikli sahilindeki evde çıkan yangın vatandaşların çabası ile kontrol altına alındı. Erikli'de bulunan Keşan Belediye İtfaiyesi'nde su bulunmadığı gözlenirken, yangına çevredeki yangın vanalarından vatandaşların yardımıyla su alınarak müdahale edildi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Keşan Erikli sahilinde sebebi henüz bilinmeyen bir evde yangın çıktı. Yangına müdahale için Erikli'de bulunan Keşan Belediye İtfaiyesi'nde su bulunmadığı ve çevrede bulunan yangın vanalarından vatandaşın yardımıyla su alınarak yangına müdahale edildiği gözlendi.



İtfaiyenin ekibinin yangın yerine geldikten sonra yaklaşık 10 dakika sonra yangına müdahale ederken, yangına müdahale sırasında hortumun vanadan çıkması nedeniyle müdahaleye bir süre ara verildi.

Hortumun oradaki vatandaşlar tarafından vanaya takılmasının ardından yangına müdahaleye devam edildi.

İçeriden patlama seslerinin de geldiği yangın, başka bir eve sıçramadan vatandaşların da büyük çabası ile kontrol altına alındı.

İtfaiye ile 1 itfaiye personelinin yangın yerine geldiği ve personelin çaresiz kaldığından dolayı vatandaşlar da kendisine yardımcı oldu.

Vatandaşlar, özellikle yaz aylarında Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nun Erikli'ye personeliyle donanımlı bir ekip göndermesi gerektiğini kaydetti.

Olayla ilgili hazırlanacak rapor ardından yangının çıkış sebebinin belli olacağı öğrenildi.