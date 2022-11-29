Edirne Enez'e 2023’te yapılacak yatırımlar belli oldu

Edirne Enez'de CHP İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, 2023’de Enez’e yapılacak yatırımları açıkladı.Erdoğan DEMİR- Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Enez CHP İl Genel Meclis Üyesi Şenol Kılıç, 2023 yılında Enez’de uygulanacak yatırım programı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Kılıç’ın açıklamasında, Edirne İl Özel İdaresi 2023 Yılı Bütçesi ve Yatırım Programı İl Genel Meclisimizde karara bağlandığını duyurdu.

Bir aylık bütçe maratonunun sona erdiğini belirten Kılıç, Enez’in köyleri için planlanan yatırımların şimdiden hayırlı olmasını dilerken, "Edirne Valimiz H. Kürşat Kırbıyık’a, Enez Kaymakamı Cafer Ekinci’ye ve kullandıkları oylarıyla bu kararların alınmasını sağlayan tüm il genel meclis üyelerime şükranlarımı arz ederim" dedi.

İşte 2023 yılında Enez ilçesine yapılacak yatırımlar şöyle:

1-) Enez- Sultaniçe arası sahil turizm yolu 1. Kat asfalt 1.950.000 TL.

2-) Vakıf- Abdurrahim ana yol bağlantısı 2. Kat asfalt 1.200.000 TL

3-) Keşan- Enez karayolu- Sütçüler bağlantısı stabilize yol 600.000 TL

4-) Büyükevren Tarımsal proje kapsamında: 3.000.000 TL

5-) Sütçüler-Işıklı Tarımsal sulama kapsamında: 1.400.000 TL

6-)Umurbey kanalizasyon yapımı 240.000 TL

7-) Hisarlı içme suyu deposu yapımı 400.000 TL

8-)Hasköy içme suyu yeni depo yapımı veya onarımı

9-) Çavuşköy kuyu depo arası içme suyu ana hat yapımı

10-) Yenice yeni yerleşim bölgesine kanalizasyon ve içme suyu ek irsaliye hattı yapımı.

11-) Küçükevren köyü kanalizasyon ve içme suyu ek irsaliye hattı yapımı.

12-) Karaincirli köyü kanalizasyon ve içme suyu ek irsaliye hattı yapımı.

13-) Çeribaşı köyüne tarımsal sulamayı desteklemek için 1000 mt. sulama borusu verilmesi.

14-) Yazır- Büyükevren arası rotmiksli yol bakımı

15-) Sultaniçe köprüsü ve civarının asfaltlanması