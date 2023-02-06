Edirne'den deprem bölgesine destek

Edirne Belediyesi’nden 9 kişilik bir ekip, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için yola çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Depremin hemen ardından hazırlıklarını tamamlayan Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı 9 kişilik bir ekip, biri kaza kırım aracı olmak üzere 2 araçla birlikte yola çıktı.

Ekiplerin deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılacaklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Maalesef çok sayıda ölü ve yaralılar var. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız var. Dualarımız deprem bölgesindeki vatandaşlarımızla. Edirne olarak, bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olacak, yaralarımızı hep birlikte birlik ve beraberlik içinde saracağız” dedi.