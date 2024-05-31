Edirne'deki operasyonda uyuşturucu madde tabanca ve fişek ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında Merkez İlçe'de operasyon düzenledi. Operasyonda 500 gram skunk uyuşturucu madde, tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na gelen bir ihbarı değerlendiren Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, (E.G) isimli şahsın ikamet ve aracında arama yaptı.

Yapılan aramalarda; 500 gram skunk uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 1 adet tabanca ve, 38 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde, uyuşturucu madde öğütme aparatı, tabanca ve tabanca fişeğine el konulurken, şüpheli E.G. gözaltına alındı.