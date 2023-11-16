Edirne'de Vali Sezer kırsalda takibi bırakmıyor

Edirne'de muhtarlarla buluşarak taleplerini ilk ağızdan dinleme ve yapılan çalışmaları yerinde takip etmeye devam eden Vali Yunus Sezer, İpsala Pazardere Köyü’nün ardından Yenice Köyü'ne geçerek Enez ilçesine bağlı köy muhtarları ile de aylık toplantıda yeniden bir araya geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez'e bağlı köy muhtarları ile aylık toplantıda buluştu.

Üç yıl içerisinde köylerde altyapı adına hiçbir problemin kalmamasını hedeflediklerini belirten Vali Sezer, Edirne'nin tarımla uğraşan bir şehir olduğuna dikkati çekerek, tarımı alternatif tarımla, sanayiye dayalı tarımla birlikte nasıl geliştirilebilirin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

"Bir önceki toplantıda aldığımız kararların yüzde 90’ından fazlası gerçekleşmiş" diyen Vali Sezer, "Bu konuda tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza ne kadar hizmet götürebilirsek biz o kadar kendimizi iyi hisseder, bahtiyar sayarız. Gördüğünüz gibi bir araya geldikten sonra işlerin yüzde 90’ı kendiliğinden çözülüyor. Bundan sonra problemlerimizi çözdükten sonra, köylerimizi nasıl birer örnek köy haline getirebiliriz, nasıl daha güzel projeler yapılabilir, bunların üzerinde yoğunlaşabiliriz" diye konuştu.

Edirne'de 13 Eylül'de gerçekleşen ilk muhtarlar toplantısında alınan kararlara göre tamamlanan iş ve işlemler ise şöyle:

12 köyümüzde Doğal Hayvan Göletlerinin Temizlenmesi tamamlandı. 19 Köye 50 adet Çöp Konteyneri, Karaincirli – Kocaali Köy İçi Yolların Stabilize Bakım çalışması tamamlandı. Karaincirli Küçükbaş Hayvanlarının Yıkanması için havuz yapılması tamamlandı. Hasköy 2.000 m Yeni İsale Hattı Yapılması işi tamamlandı. Hasköy Yağlı tohumlar yanındaki 600 m’ lik stabilize bakım çalışması tamamlandı. Büyükevren Sahil tarafında 500 m’ lik stabilize bakım çalışması tamamlandı. Küçükevren köyünde bozulan yolların tadilatı tamamlandı. Yenice köyü Pazaryerine 550 M2 beton işi tamamlandı. Sütçüler Sütçüler Keşan Bağlantı yoluna Stabilize Bakım işi tamamlandı.