Edirne'de 'Tiny House' cezası

Edirne Valiliği, son dönemlerde özellikle sahil bandına yakın kırsal alanlardaki tarımsal arazilerde Tiny House adıyla bilinen konaklama/barınma maksatlı yapıların konumlandırılması için yasadışı çalışmalar yapıldığını ve kooperatif hisse satışı gibi yasadışı usullerin denendiğini tespit ettiğini açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Edirne ilini kapsamına alan üst ölçekli mekansal plana aykırılık oluşturduğu belirlenen Keşan sınırları içerisinde Danişment ve Gökçetepe köylerinde tespit edilen Tiny House uygulamaları hakkında Valilik tarafından mühürleme işlemi ve idari para cezası uygulaması yapıldığı belirtildi.

Ayrıca, söz konusu parseller ile üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan Danişment Köyü 124 ada 1 parsel ile 125 ada 2 parsel nolu tarla vasıflı taşınmazların vasfının izinsiz bozulması nedeniyle idari para cezası işlemi uygulandığı ifade edildi.

Valilik açıklamasında, tarım alanlarının korunması ve imar kirliliğinin önüne geçilmesi adına bu ve benzeri uygulamalara ilişkin denetimlerin sıkı bir şekilde yapılmakta olduğu belirtilirken, vatandaşların yetkili kurumlardan bilgi edinmeleri ve dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Tiny House gibi yasadışı yapılaşmalara karşı mücadele eden Edirne Valiliği, tarım alanlarının korunması ve imar kirliliğinin önüne geçilmesi adına çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.