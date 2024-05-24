Edirne'de silahlı terör örgütü üyelerine 12 gözaltı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında son 1 hafta içerisinde PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'tan toplam 12 silahlı terör örgütü üyesini yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de 12 silahlı terör örgütü üyesi yakalandı.

Jandarma ekipleri, terörle mücadele ve emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla yürüttükleri faaliyetler kapsamında son 1 hafta içerisinde; 1 PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi, 10 FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve 1 DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak üzere toplam 12 silahlı terör örgütü üyesini yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakaladı.

Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.