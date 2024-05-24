Son Dakika
Edirne'de silahlı terör örgütü üyelerine 12 gözaltı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında son 1 hafta içerisinde PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'tan toplam 12 silahlı terör örgütü üyesini yakaladı
GÜNDEM 24.05.2024, 11:11
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele kapsamında son 1 hafta içerisinde PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ'tan toplam 12 silahlı terör örgütü üyesini yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de 12 silahlı terör örgütü üyesi yakalandı.
Jandarma ekipleri, terörle mücadele ve emniyet ve asayişin sağlanması amacıyla yürüttükleri faaliyetler kapsamında son 1 hafta içerisinde; 1 PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi, 10 FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve 1 DEAŞ Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak üzere toplam 12 silahlı terör örgütü üyesini yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakaladı.
Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|37
|99
|2. Fenerbahçe
|37
|96
|3. Trabzonspor
|37
|64
|4. Başakşehir
|37
|58
|5. Beşiktaş
|37
|56
|6. Kasımpasa
|37
|53
|7. Alanyaspor
|37
|51
|8. Sivasspor
|37
|51
|9. Rizespor
|37
|50
|10. Antalyaspor
|37
|48
|11. A.Demirspor
|37
|44
|12. Samsunspor
|37
|43
|13. Kayserispor
|37
|42
|14. Konyaspor
|37
|41
|15. Gaziantep FK
|37
|41
|16. Ankaragücü
|37
|40
|17. Hatayspor
|37
|38
|18. Karagümrük
|37
|37
|19. Pendikspor
|37
|37
|20. İstanbulspor
|37
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|34
|75
|2. Göztepe
|34
|70
|3. Sakaryaspor
|34
|60
|4. Bodrumspor
|34
|57
|5. Ahlatçı Çorum FK
|34
|56
|6. Kocaelispor
|34
|55
|7. Boluspor
|34
|53
|8. Gençlerbirliği
|34
|51
|9. Bandırmaspor
|34
|50
|10. Erzurumspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|43
|12. Manisa FK
|34
|40
|13. Keçiörengücü
|34
|40
|14. Adanaspor
|34
|39
|15. Şanlıurfaspor
|34
|38
|16. Tuzlaspor
|34
|38
|17. Altay
|34
|10
|18. Giresunspor
|34
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|91
|2. Arsenal
|38
|89
|3. Liverpool
|38
|82
|4. Aston Villa
|38
|68
|5. Tottenham
|38
|66
|6. Chelsea
|38
|63
|7. Newcastle
|38
|60
|8. M. United
|38
|60
|9. West Ham United
|38
|52
|10. Crystal Palace
|38
|49
|11. Brighton
|38
|48
|12. Bournemouth
|38
|48
|13. Fulham
|38
|47
|14. Wolves
|38
|46
|15. Everton
|38
|40
|16. Brentford
|38
|39
|17. Nottingham Forest
|38
|32
|18. Luton Town
|38
|26
|19. Burnley
|38
|24
|20. Sheffield United
|38
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|94
|2. Barcelona
|37
|82
|3. Girona
|37
|78
|4. Atletico Madrid
|37
|73
|5. Athletic Bilbao
|37
|65
|6. Real Sociedad
|37
|60
|7. Real Betis
|37
|56
|8. Villarreal
|37
|52
|9. Valencia
|37
|48
|10. Deportivo Alaves
|37
|45
|11. Osasuna
|37
|44
|12. Getafe
|37
|43
|13. Sevilla
|37
|41
|14. Celta Vigo
|37
|40
|15. Las Palmas
|37
|39
|16. Rayo Vallecano
|37
|38
|17. Mallorca
|37
|37
|18. Cadiz
|37
|33
|19. Granada
|37
|21
|20. Almeria
|37
|18
Röportaj & Söyleşi Tümü