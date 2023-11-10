Edirne'de ruhsatsız silah ve tarihi eser, sikke ele geçirildi

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgilere göre evlerinde ruhsatsız silahlar bulundurduğu değerlendirilen 3 şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada, 3 adet tabanca, 3 adet tüfek, 150 adet fişek, 2 adet metal arama detektörü, 349 adet tarihi sikke ve 175 adet tarihi obje ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında gerekli tahkikata başlandı.