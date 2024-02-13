Edirne'de PKK/KCK üyesi yakalandı!

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele ve asayişin sağlanması için yürüttüğü operasyonlarda bir başarıya daha imza attı. Yapılan operasyonda, PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi bir şahıs, yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken sınır bölgesinde yakalandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Jandarma ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda PKK/KCK mensubu bir şahsın, yurtdışına kaçmak için Edirne'ye giriş yaptığını belirledi.

Belirlenen bölgede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şahsı sınırı geçmeye çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs, yapılan sorguda PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyeliğini itiraf etti. Şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.