Edirne'de kripto paranın da sahtesi üretildi!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 'kripto para' üreten bir kişinin evine düzenlenen operasyonda çok sayıda malzemeye el konuldu.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Edirne İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri Uzunköprü’de kripto para üretimi yapıldığını tespit ettikleri 36 yaşındaki B.B.'nin evine operasyon düzenledi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince icra edilen; Kaçakçılıkla Mücadele faaliyetleri kapsamındaki operasyonda kripto para üretimine olanak sağlayan elektronik cihazlar üzerinden kripto para üretimi yaptığı tespit edildi. Yapılan aramada; 1 Adet Anakart, 7 Adet Ekran Kartı, 2 Adet Güç Kaynağı, 1 Adet USB Bellek, 1Adet Ram ve 1 Adet İşlemci ele geçirilerek aynı zamanda gümrük kaçağı ve Piyasa değeri (210.000 TL) olan malzemeye el konuldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile olayla ilgili tahkikata başlandı.

Ekipler, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edileceğini duyurdu.