Edirne'de kilolarca uyuşturucu el kondu

Edirne'deki uyuşturucu operasyonuyla ilgi bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "kökünü kurutana kadar mücadeleye devam" mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de yapılan uyuşturucu operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından bilgi paylaştı.

Bakan Soylu, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uzun süreli takip sonucunda ülkeye giriş yapan TIR'da; 35 kg kokain, 2 kg metamfetamin, 460 kg ecstasy, 760 gr reçine esrar, 9 tüp likit esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu, "Kökünü Kurutana kadar mücadeleye devam. Kahraman Jandarmamıza tebrikler" dedi.

https://twitter.com/suleymansoylu/status/1606924156377104384