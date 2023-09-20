Edirne'de kaçakçılık operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, gümrük kaçağı eşya ile mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda, 300 bin TL değerinde kaçak eşya ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul istikametine gitmekte olan bir otobüs firmasına ait araçta, TEM gişeler bölgesinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 26 adet kaçak alkollü içki, 170 paket kaçak tütün, 210 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet dizüstü bilgisayar ile 330 adet termostatik vana ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılık ile mücadeleye yönelik faaliyetlerine, halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.