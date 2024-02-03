Edirne'de kaçakçılık operasyonu

Edirne'de 10 oyun konsolu ve 40 şişe içki ele geçirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Bu kapsamda, Edirne ili Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde ekiplerin yapmış olduğu kontrol ve denetim faaliyeti esnasında şüpheli olarak durdurulan bir araçta yapılan aramada;

Gümrük kaçağı 10 adet oyun konsolu, Gümrük kaçağı 40 şişe alkollü içki ele geçirilerek el konuldu.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldı.