Edirne'de kaçakçılığa büyük darbe

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde özellikle maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Uzunköprü ilçesi İpsala Sınır Kapısı güzergahında bir araçta yapılan aramada; 350 adet elektronik sigara, 900 adet kaçak sigara, 334 adet cinsel güç artırıcı hap ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.