Edirne'de kaçak oto yedek parçalarına el kondu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir operasyonda 16 adet ithal otomobil yedek parçası ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) -Alınan bilgiye göre Edirne'de bir kargo şubesinde şüpheli paketlerde yapılan aramada; piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 16 adet kaçak ithal otomobil yedek parçası ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.