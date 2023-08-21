Son Dakika
Edirne'de Jandarmadan kenevir operasyonu
GÜNDEM 21.08.2023, 13:10
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü’nce yürütülen operasyonda hint keneveri ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kaçakçılıkla mücadele faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen operasyonda; Merkez ilçe Yıldırım Mahallesi Kazanova Muşmulalık mevkiinde iki ayrı tarlada, 120-160 cm boylarında toplam 560 bin kök kenevir bitkisi ele geçirilerek gerekli yasal işlemler başlandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|2
|4
|2. Sivasspor
|2
|4
|3. Alanyaspor
|2
|4
|4. Galatasaray
|2
|4
|5. Kasımpasa
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. A.Demirspor
|1
|3
|8. Karagümrük
|2
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Trabzonspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|2
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Antalyaspor
|2
|1
|16. Rizespor
|2
|1
|17. Pendikspor
|2
|1
|18. Ankaragücü
|1
|0
|19. Gaziantep FK
|2
|0
|20. Başakşehir
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Şanlıurfaspor
|2
|6
|2. Manisa FK
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Bodrumspor
|2
|4
|5. Sakaryaspor
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Çorum Belediyespor
|2
|3
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Eyüpspor
|1
|3
|10. Altay
|2
|3
|11. Bandırmaspor
|2
|2
|12. Erzurumspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Göztepe
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|2
|1
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Brighton
|2
|6
|2. M.City
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Liverpool
|2
|4
|5. Tottenham
|2
|4
|6. West Ham United
|2
|4
|7. Newcastle
|2
|3
|8. Arsenal
|1
|3
|9. Crystal Palace
|1
|3
|10. Aston Villa
|2
|3
|11. Nottingham Forest
|2
|3
|12. M. United
|2
|3
|13. Fulham
|2
|3
|14. Bournemouth
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. Sheffield United
|2
|0
|17. Luton Town
|1
|0
|18. Burnley
|1
|0
|19. Wolves
|2
|0
|20. Everton
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|2
|6
|2. Valencia
|2
|6
|3. Girona
|2
|4
|4. Atletico Madrid
|2
|4
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Real Betis
|2
|4
|7. Rayo Vallecano
|1
|3
|8. Athletic Bilbao
|2
|3
|9. Osasuna
|2
|3
|10. Villarreal
|2
|3
|11. Cadiz
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|2
|13. Las Palmas
|2
|1
|14. Mallorca
|2
|1
|15. Celta Vigo
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Sevilla
|1
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Granada
|1
|0
|20. Almeria
|2
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü