Edirne'de Jandarmadan kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalığı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Kırcasalih Beldesi’ndeki iş yerlerinde çalışan kadınlara yönelik aile içi şiddetle mücadele kapsamında eğitim ve tanıtım faaliyeti gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından gerçekleştirilen eğitimde, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında broşür dağıtımı yapıldı.

Aile içi şiddetin önlenmesine dair bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, kadın vatandaşların karşılaşabilecekleri şiddet türleri, şiddetin önlenmesi için alınabilecek önlemler ve KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.