Edirne'de Jandarma'dan Zabıta'ya eğitim

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Keşan Zabıta Müdürlüğü’ndeki görevli personele trafik eğitimi verdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda, Trafik Timleri tarafından müşterek görev yapılan kurum personellerine verilen eğitim faaliyetleri kapsamında; Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli personellere, "Geçiş üstünlüğünün kullanımı, trafik işaret ve levhaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmama, mevsimsel araç ve lastik bakımları, emniyet kemerinin önemi, hız kuralları, park ve park etme kuralları, alkollü araç kullanmama" konularında eğitim ve bilgilendirme faaliyeti icra edildi.