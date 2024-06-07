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Edirne'de jandarma, 1 haftada aranan 125 kişiyi yakaladı
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor Son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde 125 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi
GÜNDEM 07.06.2024, 09:38
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması ve aranan şahısların yakalanması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son bir hafta içerisinde yapılan faaliyetler neticesinde 125 aranan şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, haklarında arama kararı bulunan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda son bir hafta içerisinde 125 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.
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|38
|24
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|Takımlar
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|81
|4. Atletico Madrid
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