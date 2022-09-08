Edirne'de Hamzadere Sulama Birliği'ne 'su zammı' protestosu

Üreticiler, Hamzadere Sulama Birliği’ni yüzde 45’lik su zammı dolayısıyla protesto etti.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Hamzadere Barajı’ndan bölgeye verilen sulama ücretlerine yüzde 45 zam yapılması dolayısıyla Hamzadere Sulama Birliği’ne üye bölgedeki çiftçiler birlik önünde bir araya gelerek gelen su zammını protesto etti.

Üreticilerin isteğine rağmen, birliği kapıları üreticilere açılmadı.

Koyuntepe Köyü’ndeki Protesto gösterisine, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP Keşan İlçe Başkanı Recep Pekcan ile İpsala, Keşan ve Enez’dn gelen çiftçiler ve siyasiler de katılarak eyleme katıldı.

Keşanlı çiftçi ve Keşan Ticaret Borsası eski başkanı Yusuf Yörük, bazı yerlerde su kesildi, bazı yerlerde 10 gün sonra su kesileceği yönünde mesajlar geldiğini ve mesajlarda yüzde 50 su da fark istendiğini belirterek, "Bu fark da geriye dönük olarak işletilecek büyük ihtimalle. Böyle bir şeyin olması mümkün değil. Geriye dönük hiçbir şey çalışmaz, yani biz daha önceden bunun 3 taksidini ödedik çiftçiler olarak, şimdi bu 4. Taksidi ödeyeceğiz. Bir akit yaptık, sözleşme yaptık. Şu paradan bölündü su paraları bölündü ve herkes ona uydu, ödemelerini yapıyor. Şimdi siz 4.taksite de geldi sıra diyorsunuz ki, biz yüzde 50 zam yapacağız diyorsunuz. Biz çeltiğimizi 5 liraya sattık, bugün çeltik 15 lira o zaman bizim çeltiği sattığımız kişi de bize 13 liradan 15 liradan parayı ve farkı ödesin o zaman. Böyle bir şey olabilirliği mümkün değil. Tepkimizi yasal olarak da göstermeliyiz" diye konuştu.

Çiftçiler, gelen mesajlarda “Parayı vermezseniz su yok” şeklinde tehdit edildiklerini belirterek “Hamzadere yokken de biz çeltik ekiyorduk. Meriç’te de sonsuz su kaynağımız var. Baraj neden boşmuş, nereye su vermişler barajdan bunu öğrenmek istiyoruz” dediler.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da, çiftçilerin isteğiyle söz alarak üreticilerin tepkisine destek verdi.

Daha sonra Hamzadere Sulama Birliği yönetimi alkışlarla protesto edildi.