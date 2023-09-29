Edirne'de gümrük kaçaklarına el konuldu

Edirne'de İstanbul istikametine gitmekte olan bir otobüste yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 40 bin TL olan gümrük kaçağı alkol, tütün, sigara ve 48 bin Euro ele geçirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA)- Edirne İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesi içerisinde kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre Edirne İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince TEM gişeler bölgesinde yapılan aramada, İstanbul istikametine gitmekte olan bir otobüsü durdurdu. Yapılan aramada 23 adet kaçak alkollü içki, 60 paket kaçak tütün, 60 paket gümrük kaçağı sigara, 11 adet 1 kg'lık kaçak çay ile birlikte gümrük idaresine beyan edilmemiş 48 bin Euro ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla otobüs sürücüsü gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.