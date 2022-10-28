Edirne'de gümrük kaçağı elektronik eşyalar ele geçirildi

Kapıkule'de gümrük kaçağı elektronik eşya ve yedek parça ele geçirildiErdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele faaliyetleri kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı Jandarma Yol Kontrol ve Arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, maddi değeri yaklaşık 600 bin lira olan gümrük kaçağı elektronik eşya ile araba yedek parçası ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

Kaçakçılık suçlarıyla ile mücadeleye yönelik faaliyetlere vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız olarak devam edileceğini söyledi.