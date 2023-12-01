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Edirne'de güme kontrolü
GÜNDEM 01.12.2023, 10:25
Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından, avcılık sezonunun başlaması üzerine 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında, bölgede avcılıkta yaygın olarak kullanılan gümelerin izinli olup olmadıklarının tespiti amacıyla denetimler yapıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Denetimlerde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli ile koordineli şekilde çalışan jandarma ekipleri, avcılıkta kullanılan güme cansız mührelerin kontrollerini gerçekleştirdi.
Kontrollerde, izinsiz olarak kullanılan güme cansız mührelere el konuldu.
Ayrıca, izinsiz olarak güme cansız mühre bulunduran kişilere idari para cezası uygulandı.
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