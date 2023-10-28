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Edirne'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon

GÜNDEM 28.10.2023, 08:45
Edirne'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 26 göçmen kaçakçısı ve 857 göçmen yakalandı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Jandarma ekiplerince, Edirne'de son bir hafta içerisinde göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.

İstihbarat, TEM, Kaçakçılık, JASAT, Asayiş ve Komando timlerinin hava destekli müşterek çalışmaları sonucunda, 26 organizatör şahıs, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 22 araç ile 857 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan 26 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.

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