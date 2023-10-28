Son Dakika
Edirne'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon
GÜNDEM 28.10.2023, 08:45
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 26 göçmen kaçakçısı ve 857 göçmen yakalandı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)
Jandarma ekiplerince, Edirne'de son bir hafta içerisinde göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı.
İstihbarat, TEM, Kaçakçılık, JASAT, Asayiş ve Komando timlerinin hava destekli müşterek çalışmaları sonucunda, 26 organizatör şahıs, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 22 araç ile 857 göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığıyla suçlanan 26 şüpheli ise adli makamlara sevk edildi.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|9
|27
|2. Galatasaray
|9
|25
|3. Kasımpasa
|10
|18
|4. A.Demirspor
|9
|17
|5. Beşiktaş
|9
|16
|6. Kayserispor
|10
|16
|7. Trabzonspor
|9
|15
|8. Hatayspor
|10
|14
|9. Rizespor
|9
|14
|10. Sivasspor
|9
|10
|11. Alanyaspor
|9
|10
|12. Ankaragücü
|9
|9
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Antalyaspor
|9
|9
|15. Konyaspor
|9
|9
|16. Gaziantep FK
|9
|9
|17. Başakşehir
|9
|8
|18. Pendikspor
|9
|7
|19. İstanbulspor
|9
|5
|20. Samsunspor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|9
|24
|2. Kocaelispor
|9
|19
|3. Göztepe
|9
|17
|4. Bodrumspor
|9
|17
|5. Gençlerbirliği
|9
|17
|6. Bandırmaspor
|9
|16
|7. Keçiörengücü
|9
|14
|8. Manisa FK
|9
|13
|9. Ahlatçı Çorum FK
|9
|13
|10. Sakaryaspor
|9
|12
|11. Erzurumspor
|9
|10
|12. Şanlıurfaspor
|10
|10
|13. Adanaspor
|9
|9
|14. Boluspor
|9
|9
|15. Ümraniye
|9
|8
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
|10
|6
|18. Altay
|9
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|10
|26
|2. M.City
|9
|21
|3. Arsenal
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
|6. Newcastle
|9
|16
|7. Brighton
|9
|16
|8. M. United
|9
|15
|9. West Ham United
|9
|14
|10. Chelsea
|9
|12
|11. Crystal Palace
|10
|12
|12. Wolves
|9
|11
|13. Fulham
|9
|11
|14. Brentford
|9
|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
|7
|17. Luton Town
|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Girona
|11
|28
|2. Real Madrid
|10
|25
|3. Barcelona
|10
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
|10
|17
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Valencia
|10
|14
|9. Real Betis
|10
|14
|10. Osasuna
|10
|13
|11. Getafe
|10
|11
|12. Las Palmas
|10
|11
|13. Sevilla
|9
|9
|14. Villarreal
|10
|9
|15. Cadiz
|10
|9
|16. Deportivo Alaves
|10
|9
|17. Mallorca
|10
|8
|18. Celta Vigo
|11
|6
|19. Granada
|10
|6
|20. Almeria
|10
|3
Röportaj & Söyleşi Tümü