Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama

Edirne'de İl Jandarm Komutanlığı'nca düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 308 göçmen yakalanırken, 6 organizatör tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hava destekli operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde hava destekli operasyonlarda 5 araçta 308 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 6 organizatör ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.