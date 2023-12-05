Flaş HaberPendik'te MHP Rüzgarı
Son Dakika
Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 tutuklama
GÜNDEM 05.12.2023, 10:13
Edirne'de İl Jandarm Komutanlığı'nca düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 308 göçmen yakalanırken, 6 organizatör tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında hava destekli operasyon düzenledi.
Alınan bilgiye göre ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde hava destekli operasyonlarda 5 araçta 308 göçmen yakalandı.
Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan 6 organizatör ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|14
|37
|2. Galatasaray
|14
|37
|3. Beşiktaş
|14
|26
|4. Kayserispor
|14
|26
|5. A.Demirspor
|14
|23
|6. Trabzonspor
|14
|23
|7. Kasımpasa
|14
|21
|8. Rizespor
|14
|21
|9. Antalyaspor
|14
|20
|10. Hatayspor
|14
|18
|11. Karagümrük
|14
|17
|12. Ankaragücü
|14
|17
|13. Sivasspor
|14
|15
|14. Gaziantep FK
|14
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|14
|13
|17. Başakşehir
|14
|12
|18. Samsunspor
|14
|11
|19. Alanyaspor
|14
|11
|20. İstanbulspor
|14
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|14
|36
|2. Kocaelispor
|14
|29
|3. Bandırmaspor
|14
|26
|4. Göztepe
|14
|26
|5. Bodrumspor
|14
|24
|6. Gençlerbirliği
|14
|24
|7. Sakaryaspor
|14
|23
|8. Ahlatçı Çorum FK
|14
|20
|9. Keçiörengücü
|14
|19
|10. Erzurumspor
|14
|18
|11. Manisa FK
|14
|17
|12. Boluspor
|14
|16
|13. Ümraniye
|14
|15
|14. Adanaspor
|14
|15
|15. Şanlıurfaspor
|14
|14
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|14
|12
|18. Giresunspor
|14
|9
|19. Altay
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|15
|36
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Aston Villa
|15
|32
|4. M.City
|15
|30
|5. Tottenham
|14
|27
|6. M. United
|15
|27
|7. Newcastle
|14
|26
|8. Brighton
|15
|25
|9. West Ham United
|14
|21
|10. Chelsea
|15
|19
|11. Brentford
|15
|19
|12. Fulham
|15
|18
|13. Wolves
|15
|18
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Bournemouth
|15
|16
|16. Nottingham Forest
|15
|13
|17. Luton Town
|15
|9
|18. Everton
|14
|7
|19. Burnley
|15
|7
|20. Sheffield United
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|15
|38
|2. Girona
|15
|38
|3. Barcelona
|15
|34
|4. Atletico Madrid
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|15
|28
|6. Real Sociedad
|15
|26
|7. Real Betis
|15
|25
|8. Las Palmas
|15
|21
|9. Valencia
|15
|19
|10. Getafe
|15
|19
|11. Rayo Vallecano
|15
|19
|12. Villarreal
|15
|16
|13. Deportivo Alaves
|15
|16
|14. Osasuna
|15
|15
|15. Sevilla
|14
|13
|16. Cadiz
|15
|12
|17. Mallorca
|15
|11
|18. Celta Vigo
|15
|9
|19. Granada
|15
|7
|20. Almeria
|15
|4
Röportaj & Söyleşi Tümü