Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 157 göçmen ve 5 organizatör yakalandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında son bir haftada düzenlediği operasyonlarda büyük bir başarı elde etti.

Hava destekli operasyonlarda 5 organizatör şahıs ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 3 araç ile 157 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Şüpheli 5 organizatör şahıs ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi, göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar ise yed-i emin otoparkına teslim edildi.